Ronald Acuña cumple la apuesta con Juan Soto y se viste de quisqueyano

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El estelar jardinero de los Atlanta Braves, Ronald Acuña Jr., honró su palabra tras la apuesta que mantenía con Juan Soto durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El trato entre ambas figuras surgió en medio del ambiente competitivo y amistoso que caracteriza su relación: quien saliera derrotado en el duelo entre Venezuela y República Dominicana debía presentarse en el siguiente juego vistiendo los colores del país rival.

Luego de la victoria del conjunto dominicano, Acuña Jr. no dudó en cumplir. Este viernes fue visto llegando al Truist Park con una camiseta de República Dominicana, luciendo el número 22, el mismo que identifica a Soto.

El gesto del venezolano no pasó desapercibido y rápidamente encendió las redes sociales, donde fanáticos destacaron el vacilón, el respeto y la camaradería entre dos de las principales estrellas latinas del béisbol.

Por su parte, Juan Soto reaccionó de inmediato, compartiendo la imagen en su historia de Instagram junto a un mensaje cargado de orgullo y picardía:

“Felicidades a mis hermanos venezolanos… pero los dominicanos somos la pámpara".