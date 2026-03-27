El cine en casa
Netflix anuncia salida de títulos y más de 45 estrenos para abril
“Operativo: Lioness”, que podrá verse hasta el 16 de abril.
La plataforma de streaming Netflix varios títulos dejarán de estar disponibles en su catálogo, mientras se prepara para incorporar más de 45 nuevas producciones durante el mes de abril.
Entre las películas y series que se despedirán figuran:
• “Una película de miedo”, cuyo último día de disponibilidad será el 3 de abril.
• “Los siete magníficos”, que saldrá el 15 de abril.
• “Operativo: Lioness”, que podrá verse hasta el 16 de abril.
Próximos estrenos
Netflix anunció que a partir del 23 de abril se estrenará “Stranger Things: Relatos del 85”, una nueva aventura ambientada en Hawkins durante el invierno de 1985, donde los protagonistas se enfrentarán a misterios aún más extraños.
Además, se sumarán títulos como:
• “Sabuesos”
• “Los no elegidos”
• “Toriko X One Piece Collaboration Special”
• “Dorohedoro”
• “El agente divino”
• “Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El inicio”
La plataforma destacó que estas incorporaciones buscan mantener la diversidad de géneros y atraer tanto a los seguidores de producciones clásicas como a quienes esperan nuevas propuestas.
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