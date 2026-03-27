Banreservas financia construcción de planta termoeléctrica Manzanillo Power Land en Monte Cristi

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La construcción de la planta termoeléctrica Manzanillo Power Land, inaugurada este viernes por el presidente Luis Abinader, contó con un financiamiento conjunto del Banco de Reservas y su filial Afi Reservas por un monto de US$345 millones.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, al hablar durante el acto inaugural, ofreció detalles sobre la estructuración de los fondos destinados a esta obra, que tendrá una capacidad de generación de 414 megavatios, posicionándose entre las de mayor producción energética del país.

Aguilera explicó que se estructuró un financiamiento sindicado por US$440 millones, en el que Banreservas participó como coestructurador principal, junto a BHD y CIFI Latam. Añadió que este aporte crediticio refleja un compromiso firme con proyectos que dinamizan la economía nacional.

“Nos sentimos orgullosos de que Banreservas sea un aliado fundamental en este tipo de iniciativas, que ayudan a garantizar un suministro continuo, robusto y estable del sistema eléctrico nacional, contribuyendo al empleo local, la dinamización económica y la creación de oportunidades en Monte Cristi, la Línea Noroeste y todo el país”, expresó.

Aguilera puntualizó que Banreservas ha respaldado al sector energía con financiamientos superiores a los US$1,000 millones, mientras que las inversiones del sector privado vinculadas a estos proyectos superan los US$4,800 millones, aportando alrededor de 2,800 nuevos megavatios al sistema eléctrico nacional.

Destacó que este financiamiento forma parte de la estrategia de diversificación de cartera de la institución, que incluye el respaldo a sectores como turismo, construcción, comercio y mipymes, entre otros, en todo el territorio nacional.

Asimismo, aseguró que el complejo energético inaugurado constituye una obra de gran relevancia, en línea con la visión del presidente Luis Abinader de impulsar el desarrollo sostenible y la innovación en beneficio de las futuras generaciones.

Sobre la planta

El proyecto Manzanillo Power Land, desarrollado por la empresa Energía 2000, es una planta termoeléctrica de ciclo combinado de 414 megavatios, ubicada en Pepillo Salcedo, Monte Cristi. Fue diseñada por la empresa Siemens Energy y operará con gas natural, consolidándose como una de las más modernas y eficientes del país.

A la ceremonia inaugural asistieron autoridades provinciales, gubernamentales, legislativas y municipales, así como ejecutivos de Banreservas y de la empresa desarrolladora del proyecto.