Luis Abinader inaugura escuela básica en La Ureña, SDE

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Santo Domingo Este. - El presidente Luis Abinader inauguró, tras 14 años de espera, la Escuela Básica Espejo La Milagrosa, apostando desde el Gobierno por la continuidad de un mejor nivel educativo y más y mejores oportunidades para todos los niños y niñas, sin distinción.

Con notable alegría y efusivos aplausos, más de un centenar de estudiantes, padres y madres, maestros y autoridades del centro educativo, recibieron en las nuevas instalaciones al presidente Abinader y al ministro de Educación, Luis Miguel de Camps.

Ubicada en el sector La Ureña, con 24 aulas en total y capacidad para 840 niños y niñas, el titular de Educación destacó la inclusión de aulas de nivel inicial “para que las oportunidades de educación inicien a la más temprana edad posible”.

“Este es un espacio lleno de sueños y oportunidades para nuestro futuro”, manifestó la estudiante de sexto grado Emely Mary Rodríguez Ramírez, que frente a todos los presentes, exhortó a todos los compañeros a aprovechar cada enseñanza para la construcción de sus metas.

Este sentir también fue manifestado por el ministro De Camps, quién recordó que esta es una inversión pública que busca formar ciudadanos, desarrollar condiciones y competencias y llevar una respuesta concreta a una necesidad de la comunidad, fortaleciendo a la vez el compromiso del Estado de garantizar condiciones dignas para el aprendizaje.

La Escuela Básica Espejo La Milagrosa cuenta con áreas administrativas, biblioteca, comedor-salón multiusos, área cívica y áreas deportivas y de recreación.

En el acto también estuvieron presentes la gobernadora provincial, Lucrecia Santana; Alexis Jiménez, viceministro de Iniciativas Presidenciales; el alcalde de SDE, Dio Astacio; el párroco Ronald Santiago.