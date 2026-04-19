Cándido Mercedes: cerca del 65 % de los dominicanos recurre al crédito informal para completar el mes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El sociólogo y analista Cándido Mercedes afirmó que cerca del 65 % de los dominicanos recurre al crédito informal para completar el mes, una realidad que, a su juicio, evidencia las debilidades estructurales del modelo salarial y productivo del país.

El especialista sostuvo que los ingresos actuales no logran cubrir el costo de vida, lo que obliga a una parte importante de la población a endeudarse de manera recurrente para sostener sus necesidades básicas.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en el programa “Reseñas, el podcast”, conducido por los periodistas Rafael Núñez, Adelaida Martínez R. y Yarit Ortiz.

Mercedes explicó que pese a que la República Dominicana registra más de 5.2 millones de empleos entre formales e informales, una proporción significativa no garantiza condiciones dignas: “Alrededor del 62 % al 65 % de los salarios son precarios”, indicó.

Detalló que esta precariedad se traduce en empleos sin protección social ni estabilidad, lo que incrementa la vulnerabilidad económica de los trabajadores.

“Por eso ustedes ven que en los sectores vulnerables la gente cuando cobra comienza comiendo pollo o carne, pero cuando ya vamos por el día 16 o 17, comienza a alargarlo”, explicó.

Ingresos impactan el autoestima

El analista también señaló que el nivel de ingresos incide directamente en el bienestar emocional de la población. “Más del 65 % tiene la autoestima baja, y tiene que ver mucho con el ingreso”, sostuvo.

En ese contexto, indicó que el país mantiene un modelo económico basado en mano de obra intensiva y baja calificación. “Tenemos un modelo basado en la fuerza de trabajo intensiva, con personas no calificadas”, expresó.

A su juicio, esta estructura limita la productividad y reduce las oportunidades para profesionales calificados, lo que impulsa la migración de talento.

“A un tipo políglota, que habla tres idiomas, con dos maestrías, lo que le están ofreciendo es entre 30,000 o 40,000 pesos”, manifestó.

Cuestiona distorsiones salariales del Estado

El sociólogo cuestionó las distorsiones salariales dentro del Estado, al señalar que existen diferencias significativas entre cargos con niveles de responsabilidad similares.

Finalmente, planteó la necesidad de una reestructuración salarial con enfoque equitativo. “Vamos a ver cómo llevamos un poco a los de abajo”, concluyó.