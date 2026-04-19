Autoridades rescatan en Bonao adolescente raptada desde hace cuatro días; apresan a tres hombres

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a las áreas preventivas, investigativas y de inteligencia, rescataron a una adolescente de 15 años que había sido raptada el pasado 15 de abril, durante un operativo realizado en el sector El Verde, municipio de Bonao.

La menor, de iniciales M.C.P.D., fue localizada en el interior de un depósito ubicado en una finca de plátanos, en la localidad Caribe de esa comunidad, donde se encontraba retenida contra su voluntad.

Durante la intervención, resultó herido y apresado el presunto autor del rapto, identificado como Yeison Alejo Marte, mayor de edad, residente en el sector El Verde, quien era activamente buscado mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0025284, por presunta violación a los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literales B y C de la Ley 136-03, relativos a abuso sexual en perjuicio de la menor.

De acuerdo con el informe preliminar, el detenido resultó con heridas de arma de fuego en ambas piernas, tras enfrentar a los agentes actuantes con un arma de fabricación casera, tipo chilena, durante el operativo.

El herido fue trasladado, bajo custodia policial, al hospital regional de Bonao, donde recibe atenciones médicas.

En el lugar también fueron apresados los nombrados Reinaldo Núñez Castro, de 35 años, y Charles Mohamed, de 40 años, quienes se encontraban en la escena al momento de la intervención.

La víctima fue puesta bajo la protección de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de Bonao, para los fines correspondientes.

En tanto, el detenido herido y los demás apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, para los fines legales de lugar.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de continuar enfrentando de manera firme y oportuna los hechos delictivos, garantizando la protección de la ciudadanía, especialmente de los sectores más vulnerables.