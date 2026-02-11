Luis Abinader inaugura Liceo Las Yayas de Viajama en Azua

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El acceso a educación de calidad para niños y niñas en todo el país se expande cada día más con la inauguración de planteles educativos.

Este miércoles, el presidente Luis Abinader entregó el Liceo Las Yayas de Viajama ubicado en el municipio que lleva el mismo nombre, en la provincia de Azua.

El nuevo y moderno centro acogerá a más de 595 estudiantes en un total de 17 aulas, impactando a los sectores Las Yayas de Viajama, Hato Nuevo y Villarpando.

"La educación es la causa más importante de nuestro país", reiteró el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quien, al mismo tiempo, expresó que cada aula es una promesa cumplida y una responsabilidad con el porvenir de la nación, para seguir impulsando el desarrollo y progreso.

"Invito a cada estudiante a convertirse en ciudadanos que aporten y que sirvan a la nación", concluyó el ministro.

El centro educativo permitirá una formación integral en la que los estudiantes también tendrán acceso a laboratorios de ciencias y de informática. Mientras que para su esparcimiento y descanso contarán con áreas verdes, juegos y plaza cívica.

"Este liceo abre nuevas oportunidades para estudiantes que sueñan con un futuro mejor. Gracias señor presidente por creer en la juventud", manifestó Yulianny Lisbeth Zayas Familia, de 6to. de secundaria.

"A partir de hoy, nos sentiremos más seguros y más comprometidos con nuestro proceso formativo, conscientes de que aprender en un entorno digno nos impulsa a dar lo mejor de nosotros”.

Asimismo, se habilitó un salón de profesores, área de enfermería, oficina de orientación y otros espacios. La inversión de este centro asciende a los RD$103,778,890.04.