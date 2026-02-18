Luis Abinader inaugura la planta de tratamiento de agua más importante del Cibao

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago. El presidente Luis Abinader inauguró este miércoles la Planta de Tratamiento de Agua Potable Noriega I, la más importante de la región del Cibao y la segunda en relevancia del país, así como el Sistema de Abastecimiento Don Jaime, para garantizar agua segura, elevar la calidad de vida y abastecer a más 680 mil habitantes de la provincia de Santiago de los Caballeros.

Durante el acto, el director general de Coraasan, Andrés Cueto, explicó que ambas obras fueron realizadas con una inversión total de 667 millones de pesos, destinados al fortalecimiento del sistema de agua potable y a la mejora del servicio para más 680 mil habitantes.

Asimismo, Cueto informó que se recuperaron 15 millones de galones diarios de agua perdidos por fugas y falta de mantenimiento en gestiones anteriores.

"Señor Presidente, hoy recuperamos los 15 millones de galones diarios que se perdían por fugas, grietas y un consumo excesivo de agua en el lavado de los filtros por la colmatación excesiva del manto filtrante, afectando la calidad del agua servida, sumado a la falta de mantenimiento de las pasadas gestiones. Una vez más, vemos que lo que usted promete lo cumple. Bajo su visión, con esta obra podemos hablar de una verdadera revolución del sector del agua potable en el país", afirmó el Cueto.

El director general de Coraasan, agradeció el respaldo constante del presidente Abinader para que esta rehabilitación sea hoy una realidad, así como a la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por el financiamiento de su ejecución.

Planta de Tratamiento de Agua Potable Noriega I

Cueto explicó que la Planta de Tratamiento de Agua Potable Noriega I, cuenta con una tecnología de punta que optimiza los procesos garantizando la calidad y la producción de acuerdo a su capacidad de diseño de 4 metros cúbicos por segundo equivalente a 91 millones de galones diarios.

Esta planta, que abastece a más del 65 por ciento de la población de Santiago de los Caballeros, fue rehabilitada con una inversión de 612 millones de pesos, tras presentar un gran deterioro por haber agotado su ciclo operativo y por la falta de mantenimiento desde su puesta en operación en 1994.

Los trabajos implicaron la intervención en las áreas de los módulos, lo que permitió mejorar los procesos de producción.

Sistema de Abastecimiento de la comunidad de Don Jaime

La institución potabilizadora, también dejó inaugurado de manera simultánea el Sistema de Abastecimiento de la comunidad de Don Jaime, que incluye una nueva Estación de Bombeo, la colocación de una línea de impulsión de 12 pulgadas que va desde la Estación de Bombeo en el Mella I hasta el rehabilitado tanque con capacidad de 150 mil galones, obra que conllevó una inversión de 55 millones de pesos e impactará a más de 500 familias.

Detalló que ésta, cuenta con dos bombas en operación y una en stand-by con capacidad para impulsar 15 litros por segundo cada una. La obra mejorará significativamente el suministro en Don Jaime, La Torre, los complejos habitacionales Zona Franca y Colinas de Libertad.

El director general de Coraasan indicó que estas obras se enmarcan en el Plan Estratégico de Desarrollo para Santiago y se integran a un conjunto de infraestructuras impulsadas por su gestión, que están convirtiendo la ciudad en una moderna y competitiva, con mayores oportunidades para la gente y motivando la inversión privada.

*Diplomática valora el liderazgo de Abinader en el fortalecimiento del sector agua*

La embajadora de la República Francia en la República Dominicana, Sonia Barbry, destacó el liderazgo del presidente Luis Abinader, señalando que su gobierno ha situado el sector de agua y saneamiento entre sus principales prioridades, y calificó la obra como de alto impacto para Santiago de los Caballeros y para el país.

“Saludo respetuosamente a las autoridades presentes, en particular al presidente Luis Abinader, cuyo gobierno ha situado el sector de agua y saneamiento en el centro de sus prioridades. Esta visión estratégica demuestra que el acceso al agua potable no es solo un servicio básico, sino un derecho fundamental y un pilar del desarrollo sostenible”, expresó la diplomática francesa.

La diplomática francesa destacó que la rehabilitación garantizará agua potable de calidad para cientos de miles de hogares en Santiago, Licey al Medio, Tamboril y Puñal, fortaleciendo la continuidad y eficiencia del servicio, mejorando las condiciones de vida de la población y aumentando la resiliencia frente a desafíos ambientales.

Barbry señaló que el proyecto forma parte de un programa financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Unión Europea, y reafirmó el respaldo de Francia a futuras iniciativas, incluyendo el financiamiento de estudios para nuevos proyectos de Coraasan, como el Acueducto Zona Norte en Jacagua y el mejoramiento del acueducto La Barranquita.

Resalta el impacto de la obra

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la gobernadora, Rosa Santos, quien resaltó el impacto de la obra para la provincia. Dijo que desde el inicio de su gestión, el presidente Abinader ha priorizado la inversión en agua potable y saneamiento, destinando más de 4 mil millones de pesos a proyectos orientados a mejorar el acceso y la calidad del servicio.

Entre las acciones impulsadas se destacan la terminación de los acueductos de La Canela y Santiago Oeste, así como la reparación de Noriega II y se dispuso la realización de estudios para dotar de agua potable a la comunidad El Limón del municipio de Villa González.

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, monseñor Andrés Amaury Rosario, tuvo a su cargo la bendición del acto, elevando una oración por el buen funcionamiento de la obra y por el bienestar de las comunidades que serán beneficiadas con el servicio.

Con estas ejecutorias el Gobierno dominicano reafirma su compromiso con la mejora constante del servicio de agua potable en la provincia.

Acompañaron al presidente Luis Abinader, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; el senador Daniel Rivera; el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; el presidente del Consejo de Coraasan, Conrado Asencio; los representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD),

Ivan Le Lay y Natalia Salafranca; el subdirector de regional de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Sergio Guzmán; Andrés Lugo; Plutarco Arias; José Clase, presidente de D Clase Corporation, entre otras personalidades.