Luis Abinader inicia operaciones del corredor en la Avenida Independencia: Qué incluye

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader dejó formalmente en funcionamiento el Corredor Independencia, una iniciativa que impactará a más de 40,000 pasajeros diarios y que consolida el proceso de transformación del transporte público en el Gran Santo Domingo.

Con la incorporación de este nuevo servicio, la red de corredores reformados alcanza un total de 209 autobuses distribuidos en cuatro corredores: 30 en el Corredor Núñez, 46 en el Corredor Churchill, 64 en el Corredor Charles y 68 en este Corredor Independencia. Esta red aporta actualmente una cobertura de 500.93 kilómetros, sumando 67.27 kilómetros adicionales para sus diferentes ramales con la implementación del nuevo corredor.

Más iniciativas para mejorar el tránsito

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al exclamar: “Que a partir de hoy la Independencia fluya”, destacó que el gobierno del presidente Luis Abinader, además de este corredor, pondrá en marcha en el transcurso de este año otras iniciativas que buscan seguir mejorando el transporte.

Entre ellas citó la línea 2C del Metro de Santo Domingo, dos carriles adicionales en la autopista Duarte, la culminación de trabajos del kilómetro 9 de la misma vía y los pasos a desnivel en la Plaza de la Bandera, así como el nuevo teleférico de Santo Domingo Oeste. Y recordó que a esto se sumará el monorriel de Santo Domingo que unirá el Centro Olímpico con Santo Domingo Oeste y ya está en curso su licitación.

Asimismo, Deligne Ascensión, coordinador del Gabinete de Transporte, expresó que el gobierno del presidente Luis Abinader “ha decidido enfrentar el desafío del transporte y tránsito con visón completa e integral como nunca antes se había hecho en República Dominicana”, y destacó la labor del equipo técnico encargado de estos trabajos.

De su lado, Antonio Brito, vicepresidente de Fenatrano, calificó al presidente como un hombre de acción, que cumple su palabra, no solo por todo el apoyo recibido para poner en marcha el Corredor Independencia, sino por experiencias anteriores, cuando, siendo Brito alcalde de Quitasueño, también recibió respaldo del tren gubernamental para la ejecución de varios proyectos comunitarios en favor de una convivencia más sana y segura.