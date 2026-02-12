Luis Abinader invita al recorrido inaugural de la Línea 2C del Metro: “Yo seré el primero en estar presente”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader aseguró este jueves que la Línea 2C del Metro de Santo Domingo cumple con todos los estándares y recomendaciones de seguridad establecidos por los especialistas, tras la realización de evaluaciones técnicas y revisiones estructurales de la obra, al señalar que estas verificaciones confirman que la infraestructura reúne las condiciones necesarias para garantizar un servicio eficiente, seguro y confiable para los usuarios, así como condiciones óptimas para el inicio de las operaciones del sistema de transporte y el fortalecimiento de la movilidad urbana en el país.

Durante la presentación del informe sobre los principales avances y logros alcanzados por la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el mandatario invitó a la población a participar en el recorrido inaugural de la Línea 2C, programado para el día 24, a las 4:00 de la tarde, el cual permitirá a los ciudadanos conocer de primera mano la nueva extensión del sistema de transporte.

“Para el próximo 24 los invitamos a todos; yo seré el primero en estar presente. Todas las recomendaciones de seguridad se han seguido y aplicado en el Metro. Los esperamos ese día a las 4:00 de la tarde para realizar el primer recorrido y dejar en funcionamiento, de manera gratuita y en fase de prueba hasta Semana Santa, la Línea 2C del Metro, y posteriormente iniciar su operación normal”, expresó el presidente Abinader.

De su lado, el geólogo Osiris de León explicó que, en relación con el caso de la Línea 2C del Metro, la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático realizó una evaluación técnica de la obra con el objetivo de verificar sus condiciones estructurales y niveles de seguridad.

De León explicó que, para ello, se envió un equipo especializado que inspeccionó la infraestructura siguiendo los protocolos establecidos por los organismos competentes, tras lo cual la comisión determinó que la obra cumple con las recomendaciones de seguridad establecidas por los especialistas, garantizando su estabilidad y adecuado funcionamiento para la movilidad urbana y la protección de los usuarios.

Estuvieron presentes el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó; el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba Romano; así como los miembros de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático integrada por representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y las facultades de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). También participaron representantes de la Cámara Dominicana de la Construcción y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas.