Día de La Altagracia: conoce el horario especial del Metro y Teleférico de Santo Domingo

Mañana 21 de enero, por motivo del Día de La Altagracia, el Metro y Teleférico de Santo Domingo informan a sus usuarios que se aplicará un horario especial de servicio.

Horario especial y cierre parcial

El tramo comprendido entre Mamá Tingo y Gregorio Urbano Gilbert del Metro de Santo Domingo cerrará a las 8:00 p.m. debido a trabajos de mantenimiento programados.

El resto de las estaciones mantendrá su servicio habitual durante la jornada festiva.

Beneficio adicional para ciclistas

Como parte de las facilidades en días festivos, los usuarios podrán abordar el metro con sus bicicletas durante toda la jornada, fomentando la movilidad sostenible y el uso de medios de transporte alternativos.

Teleférico de Santo Domingo

El Teleférico también operará bajo horario especial, garantizando la conectividad de los sectores que dependen de este sistema de transporte masivo.

Las autoridades exhortan a los usuarios a planificar sus viajes tomando en cuenta estos ajustes y recuerdan que las medidas buscan mejorar la seguridad y eficiencia del servicio.