Sánchez Beras recibirá el Premio Literatura Infantil

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Por: Génesis De La Cruz

El premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil 2026 será entregado al escritor César Sánchez Beras por la solidez de su trayectoria literaria, la calidad de su producción y su aporte a la promoción de los valores culturales vinculados a la identidad nacional.

Sánchez Beras, quien es doctor en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ha desarrollado una destacada producción en literatura infantil, entre las cuales figuran “Mami, ¿por qué no hay clases en abril?”, “El mago y los cocuyos de Jarabacoa”, “Abuelo, llévame al río” y “Un marinero de diez años”, obras que evidencian su compromiso con la formación de valores a través de la narrativa para niños.

La decisión fue tomada por el jurado que consideró tanto la consistencia de su obra como su capacidad para conectar con el público infantil mediante un lenguaje creativo y una propuesta estética que combina lo recreativo con una mirada profunda del entorno social.

El comité estuvo integrado por destacadas figuras del ámbito literario y académico, entre ellos Bruno Rosario Candelier, Manuel García Arévalo y Julio Cuevas, junto a profesionales vinculados al fomento de la lectura y la literatura infantil como Amerfis Cáceres, Eleonor Grimaldi Silié y Rafael Peralta Romero.

Con este reconocimiento, la Biblioteca Nacional reafirma su compromiso por impulsar la literatura infantil.