Primer balance en Nochebuena: ¿Menos o más tragedias que en otros años?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general Juan Manuel Méndez, informó que, aunque todavía es temprano para hacer comparaciones definitivas, el inicio del asueto navideño muestra cifras de muertes por accidentes de tránsito por debajo de lo habitual.

"Si vemos las estadísticas, estamos por debajo de lo que ocurre en días normales (pese al gran desplazamiento que ha habido)", explicó Méndez al referirse a las primeras horas del operativo navideño Conciencia por la Vida.

El general señaló que, en promedio, en un día regular se registran entre ocho y diez fallecidos por accidentes de tránsito, mientras que hasta el momento se han reportado tres muertes relacionadas con estos hechos.

“El comportamiento de la población ha sido bastante aceptable”, sostuvo.

Fallecidos reportados

Hasta ahora, el COE ha confirmado tres personas fallecidas por accidentes de tránsito, dos ocurridas el martes 23 de diciembre y una en la madrugada de este miércoles 24.

Las víctimas son:

Eymond Pérez, nacional haitiano de 75 años, quien falleció tras ser atropellado en la Autovía del Este, próximo a la estación de combustible Tropigás, a las 8:50 de la noche.

Johan Fernández, de 21 años, quien perdió la vida en un accidente de motocicleta en la carretera Sánchez, tramo Azua–Barahona, en dirección oeste-este.

Lorenzo Frías, de 55 años, fallecido a la 1:00 de la madrugada de este miércoles en un accidente de vehículo liviano en San Cristóbal. Este hecho ocurrió fuera del dispositivo de seguridad vial del operativo.

Accidentes registrados

De acuerdo con el informe oficial, durante las primeras horas del operativo se han registrado 26 accidentes de tránsito en autopistas, carreteras, calles y avenidas del país, con un total de 30 personas afectadas.

Del total:

20 involucraron motocicletas, 3 vehículos livianos y 3. atropellamientos

El operativo Conciencia por la Vida inició la tarde del martes 23 de diciembre, a las 2:00 p. m., con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad ciudadana durante las festividades navideñas.