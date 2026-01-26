¿Por qué Luis Abinader y Raquel Arbaje recibieron su nueva cédula precisamente en el natalicio de Juan Pablo Duarte?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, y la primera dama, Raquel Arbaje, se convirtieron este lunes en los primeros ciudadanos en recibir la nueva cédula de identidad y electoral, en un acto realizado el 26 de enero de 2026, fecha en la que se conmemora el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte.

El presidente del pleno de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, destacó el simbolismo de que el inicio de la entrega del nuevo documento de identidad coincida con esta fecha histórica para la nación dominicana.

“Que la entrega de la primera cédula al presidente de la República coincida con el natalicio del padre de la patria Juan Pablo Duarte constituye un acto de profundo simbolismo”, expresó.

Jáquez Liranzo explicó que, así como Duarte sentó las bases de la soberanía nacional, la JCE inicia un proceso de renovación de la identidad ciudadana acorde con los más altos estándares de seguridad y los avances tecnológicos.

“Hoy se renueva el compromiso con la visión duartiana de una identidad inalienable y segura. Por ello, el rostro de cada dominicano en la nueva cédula estará en el pecho de Juan Pablo Duarte”, afirmó.

Entrega por etapas

De acuerdo con lo informado, la primera etapa del proceso de emisión de la nueva cédula se desarrollará durante los meses de enero, febrero y marzo, y se inició con la entrega del documento al presidente Abinader y a la primera dama.

La segunda etapa comenzará a partir del mes de abril y se extenderá de manera progresiva en todo el territorio nacional, con entregas organizadas por mes de cumpleaños, hasta marzo de 2027.

En el exterior, la emisión de la nueva cédula iniciará en mayo de 2026 y se prolongará hasta enero de 2028.

Pasos para obtener la nueva cédula

El proceso para la obtención de la nueva cédula de identidad y electoral consta de cinco pasos. En primer lugar, el ciudadano es recibido por el coordinador del centro, quien solicita la cédula física para validar su identidad y generar un turno único que será utilizado en cada fase del proceso.

El segundo paso consiste en el ingreso de la solicitud al sistema, para lo cual se vuelve a requerir la cédula física y un número de teléfono de contacto.

Posteriormente, se realiza la captura de los datos biométricos, que incluye fotografía, firma y huellas dactilares. En el cuarto paso se verifican y validan los datos personales del ciudadano.

Finalmente, se procede a la personalización de la cédula mediante un equipo de grabado láser. Para ello, se solicita la cédula anterior y una huella en el lector que autoriza el proceso. Una vez completado, la cédula vieja es perforada e invalidada en presencia del ciudadano.

Principales ventajas del nuevo documento

Entre los principales beneficios de la nueva cédula se destacan la alta seguridad de la información ciudadana mediante el grabado láser, la imposibilidad de alteración o deslaminado, mayor resistencia al desgaste, al calor y a la humedad, así como una durabilidad estimada de aproximadamente 25 años. Además, permite la integración de un mayor número de elementos de seguridad.