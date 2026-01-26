El detalle que cambió en la nueva cédula de Luis Abinader

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, bromeó este lunes 26 de enero al recibir su nueva cédula de identidad y electoral, al notar un cambio en su estatus civil reflejado en el documento.

“Hay un cambio aquí, que ahora estoy casado, en la otra decía soltero”, comentó entre risas.

La escena ocurrió durante el acto de entrega de la nueva cédula realizado por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), en el que también recibió su documento la primera dama, Raquel Arbaje.

La JCE informó que el proceso de renovación del documento de identidad inició el pasado 8 de enero con la captura de datos biométricos del personal de la institución, como parte de la fase preparatoria.

La cedulación masiva a nivel nacional comenzará en abril y se desarrollará por mes de cumpleaños, con una fecha de cierre prevista para el 31 de marzo de 2027.