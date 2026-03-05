Mensaje inspirador
Luis Abinader publica carrusel de su vida y destaca el valor de los sueños
“Todo comienza con un sueño", afirma el mandatario
El presidente de la República, Luis Abinader, compartió la noche del miércoles una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, en la que resalta la importancia de los sueños, el esfuerzo y los valores en la construcción de la trayectoria personal y profesional.
“Todo comienza con un sueño. Lo demás se construye con trabajo, compromiso y valores”, escribió el mandatario junto a un carrusel de fotografías en las que se le observa en diferentes etapas de su crecimiento personal.
Las imágenes están acompañadas de breves mensajes que evocan momentos de su formación y visión de vida, entre ellos: “Él es quien soñó en grande”, “Él es quien aprendió observando”, “Él es quien creció viendo que servir es un compromiso”, “Él es quien comenzó a formar su carácter” y “Él es quien hoy trabaja cada día por una mejor República Dominicana”.
La publicación ha generado múltiples reacciones entre seguidores y usuarios de la red social, quienes destacaron el mensaje motivacional y expresaron su orgullo por Luis Abinader y su gestión presidencial.
El País
