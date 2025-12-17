Luis Abinader recorre túnel en construcción en la Plaza de la Bandera

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader, realizó la noche de este martes una visita de supervisión al túnel subterráneo en construcción bajo la Plaza de la Bandera, ubicado en la intersección de las avenidas Gregorio Luperón y 27 de Febrero, con el objetivo de seguir mejorando y desarrollando el sistema vial.

Esta obra forma parte de un plan integral de soluciones viales para el Gran Santo Domingo, que permitirá un flujo continuo en dirección norte-sur por la avenida Luperón, eliminando uno de los puntos de mayor congestión vehicular en la capital.

Al pronunciar algunas palabras el jefe de Estado informó que el Gobierno continúa supervisando y avanzando en importantes obras de infraestructura vial, entre ellas la inauguración prevista para este viernes de la avenida Ecológica Dr. José Francisco Peña Gómez, que se convertirá en la segunda entrada desde el este hacia Santo Domingo, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular hacia la capital.

El mandatario señaló que, junto a esta obra, se desarrollan mejoras en varias de las principales vías de acceso a la ciudad, destacando los avances en la avenida República de Colombia, cuyos trabajos se estarán entregando de manera gradual.

Indicó que estos proyectos permitirán una mayor fluidez del tránsito y que, de acuerdo con el cronograma, se espera que en el segundo trimestre del próximo año estas soluciones viales estén en pleno funcionamiento.

Túnel bajo la Plaza de la BanderaFuente externa

Asimismo, Abinader se refirió al progreso de otros sistemas de transporte masivo, como el teleférico de Santo Domingo, cuya extensión hasta Pintura se prevé para finales del próximo año y hasta el Jardín Botánico para finales de 2027.

El túnel, con una longitud aproximada de 1.02 kilómetros y dos carriles por sentido, representa un avance significativo en la movilidad urbana, beneficiando a cientos de miles de conductores que transitan diariamente por esta zona crítica.

Durante la visita de supervisión, realizada a las 9:30 de la noche, el mandatario recibió las explicaciones del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, ingenieros y encargados de la obra.

El jefe de Estado constató de manera directa los avances de la construcción y reiteró la importancia de esta infraestructura para descongestionar el tránsito en el suroeste de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La construcción del túnel se enlaza con el paso a desnivel previamente inaugurado en la Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar, completando así una solución vial integral.