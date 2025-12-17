Conozca a los artistas plásticos dominicanos que gozan de popularidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En nuestro país se celebra hoy el Día del Artista Plástico ,consagrado oficialmente mediante decreto a instancias del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP), institución que celebra una semana cultural en torno a las artes plásticas alrededor de este día.

Así lo dio a conocer el portal web educando.edu.do.

Indicaron además que este día es para celebrar la creatividad por vocación de cientos de dominicanos que plasman a través de un lienzo la belleza de la vida en todas sus dimensiones.

Como cada año es propicio resaltar el trabajo que realizan estos artistas del lienzo que más que la creatividad realzan la belleza interna en cada obra de arte que elaboran con tanta pasión.

A continuación te presentamos algunos de los artistas plásticos dominicanos que gozan de popularidad:

Guillo Pérez

Ícono del arte dominicano y caribeño. Guillo Pérez escudriña el paisaje y lo reconstruye a partir de una serie de símbolos que propios de su cultura y de su pueblo.

La palma, la caña, la choza campesina y sobre todo el gallo de pelea, son tomados como elementos compositivos que cimientan sus estudios cromáticos.

Guillo Pérez es consagrado por la crítica como una de las personalidades más emblemáticas del arte moderno en la República Dominicana.

Joaquín Ciprián

Escultor dominicano conocido por sus grupos familiares realizados en bronce y agrupados en torno a una figura paternal, central y señera que nos recuerda los retratos de familia de principios del siglo XX.

Sus obras han sido exhibidas en Helsinki, Francia, Canadá, Miami, Ecuador, Martinica y en el Museo de Arte Moderno del pais.

Una escultura monumental de su autoría forma parte del parque escultórico conocido como Paseo del Boulevar 27 de Febrero.

Leopoldo Navarro

Nació en Santo Domingo en 1862. Fue matemático, educador, pintor y escultor. Vivió en París y Madrid, ciudades donde pintó gran número de óleos.

Pero sus más sobresalientes obras son los retratos en acuarela, técnica de difícil manejo.

Son obras de pequeño formato sobre papel donde logró captar la esencia de los rasgos sicológicos.

Romántico impresionista, manejaba la luz y los detalles con excepcional destreza.

A Navarro se le considera un artista de jugosa y transparente plasticidad.

Ada Balcácer

Pintora dominicana maestra de varias generaciones de artistas plásticos.

Es egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes y ha ganado diversos premios nacionales e internacionales.

Rosa Maria Acevedo

Artista Plástica graduada en la Universidad Mundial Dominicana en 1991, obteniendo el titulo de Lic. en arte y diseño.

En 1995 estudio diseño en Altos de Chavónn, en 2002 ingreso como estudiante a la plaza de la cultura en Bonao.

Ha participado en las ultimas colectivas del grupo de Santos de Palo de Bonao.