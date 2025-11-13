Luis Peña Núñez llevaba delantera en las elecciones del CMD; pocos votantes

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Con 58 mesas computadas, equivalentes al 69 %, Luis Peña Núñez llevaba anoche delantera en las elecciones del Colegio Médico Dominicano, lo que lo convertía en el virtual ganador de los comicios celebrados ayer en todo el país.

El representante de la plancha 2, tenía 2,865 votos; seguido por la de la 1, Yubelkis Aquino, con 1,970; José Antonio Santana de la 3, acumulaba 601 y Clemente Terrero, de la plancha 4, llevaba 502 sufragios sumados.

El presidente de la comisión electoral, Santiago Castro, indicó que hoy concluirán el conteo.

Las elecciones transcurrieron con tranquilidad y armonía, pero no fueron masivas como otros procesos. Escogen la directiva, presidente y secretario general para 2025-2027.

Ambiente

Cada candidato tenía su caseta en la cual los activistas hacían su proselitismo, tomaban café y contaban viejas anécdotas.

Una presencia importante de médicos pensionados y adultos mayores. Iban acompañados de sus familiares, como la pareja.

El proceso estuvo tímido en la sede del CMD, en los hospitales un poco más activo. El doctor Waldo Suero buscaba y defendía el voto del candidato, Peña Núñez. Hubo discusiones, todas en defensa del sufragio.

Asistieron a ejercer su derecho los médicos militares, los adultos mayores y los residentes.

Los candidatos sufragaron en los mismos hospitales para los que trabajan.

Derecho al voto

Tienen derecho al voto 19,759 profesionales, esto incluye a los pensionados, que suman, 4,532, de esos, 2,729 estuvieron hábiles para votar. Las acusaciones de que el Gobierno se involucró en el proceso estuvieron presentes hasta el último momento se pudo observar.

Los candidatos

Clemente Terrero es pediatra infectólogo oriundo de Barahona, curtido en las luchas gremiales, profesor de infectología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y ex director del hospital que lo formó como pediatra, el Robert Reid Cabral. Aquino, es cirujana formada en el hospital Luis Eduardo Aybar, oriunda de Mao, tiene el apoyo de más de 15 movimientos. Labora en el hospital Félix María Goico.

Santana, quien representó al movimiento doctor Tejada Florentino, oriundo de San José de Ocoa, es especialista en medicina familiar y tiene otras dos subespecialidades. Estudio en Cuba y España y ha tenido responsabilidades académicas y gremiales. Luis Peña Núñez, es anestesiólogo, egresado del hospital Padre Billini. Ha trabajado de la mano del presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero.

El gremio cuenta con 45 mil afiliados, solo cerca de 20 mil tienen derecho al voto. El sufragio fue en todo el país en hospitales y clínicas, y en la sede central y oficinas regionales.

El presidente de la comisión electoral del gremio es el doctor Santiago Castro Ventura, pediatra e historiador.