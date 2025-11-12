¿Cómo van las elecciones del Colegio Médico Dominicano?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Colegio Médico Dominicano (CMD) celebra este miércoles sus elecciones generales para escoger a la nueva Junta Directiva Nacional, así como los comités regionales y provinciales del gremio.

Las votaciones se desarrollan desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde en 119 centros electorales distribuidos en todo el territorio nacional, garantizando la participación de todos los miembros del gremio.

Santiago Castro, presidente de la Comisión Electoral del CMD, informó que la jornada se desarrolla con normalidad y destacó la alta participación de los médicos, quienes acuden de manera masiva a ejercer su derecho al voto.

Entre los aspirantes figuran Luis Peña, quien propone la creación de cinco mil nuevos empleos en el sector salud; Clemente Terrero, que plantea modernizar la institución; Yubelky Aquino y José Santana, que también encabezan planchas en el proceso electoral.

La Comisión Electoral precisó que, al cierre de las votaciones, previsto para las 6:00 p.m., se procederá al escrutinio en cada mesa. Posteriormente, las actas serán remitidas a la sede central del Colegio Médico, donde se consolidarán los resultados y se emitirán boletines oficiales con los ganadores.

La entidad exhortó a los profesionales de la salud a participar con espíritu de confraternidad en este proceso, que calificó como una tradición democrática fundamental para el futuro del gremio médico dominicano.