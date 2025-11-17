Luis Peña Núñez es proclamado nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La Comisión Nacional Electoral del Colegio Médico Dominicano (CMD) proclamó la mañana de este lunes a Luis Peña Núñez como el nuevo presidente del gremio.

Según indicó Santiago Castro Ventura, presidente de la Comisión Electoral, Peña Núñez, de la plancha número dos, obtuvo 6,590 votos, superando a su contrincante más cercana, Yubelky Aquino, de la plancha uno, por una diferencia de 508 sufragios. Aquino sacó 6,082 votos.

“En el orden de las votaciones para la Junta Directiva Nacional resultó, en el primer lugar, la plancha número dos, liderada por el doctor Luis Peña Núñez, con una diferencia de quinientos ocho votos sobre la plancha número uno, manifestó Castro Ventura.

Continuó: "En las candidaturas regionales, la plancha número uno obtuvo los primeros lugares en las regionales norte, este y sur, y la plancha número dos en el Distrito Nacional".

De igual forma, Santiago Castro Ventura agregó que el representante de la plancha tres, José Antonio Santana, acumuló mil setecientos ochenta y tres votos (1,783); mientras que Clemente Terrero Reyes, plancha cuatro, alcanzó mil cuatrocientos cincuenta y dos sufragios (1,452).

Cabe recordar que las elecciones del CMD se celebraron el pasado miércoles 12 de noviembre y transcurrieron con tranquilidad y armonía, aunque no registraron la masiva participación de procesos anteriores.