Dos secuestros que hablan de una necesidad

El año lleva apenas 35 días. Cada jornada ha sido un lastre para la familia de Brianna Genao, la pequeña de tres años desaparecida desde el 31 de diciembre en el paraje de Barrero, en Imbert, Puerto Plata. Con dos tíos confesando un crimen y mil preguntas por responder ante la ausencia de un cadáver, sorprende que ni el FBI haya podido encontrar una respuesta.

Más tiempo llevan esperando los padres de Roldany Calderón, desaparecido el 30 de marzo de 2025 en Manabao, Jarabacoa: 331 días en los que sus padres cargan el fardo de la angustia.

Resolver con presteza las desapariciones es un reto que enfrentan las autoridades dominicanas, pero que también nos obliga a mirar hacia el Congreso Nacional: es necesario, como advirtió hace unos días Servio Tulio Casraños Guzmán, que se apruebe la ley de alerta Amber.

Implementada en varios países desde 1996, la alerta Amber es un sistema de notificación que se activa en los casos más graves de secuestro infantil con la intención de que la comunidad colabore en la búsqueda del niño perdido.

Es evidente que en el país hace falta un protocolo que permita eficientizar la búsqueda de los niños desparecidos o secuestrados. Estos dos casos no pueden quedarse así. Sería una crueldad.