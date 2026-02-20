Madre clama a PE restituya ayuda

Publicado por Petra Saviñón Creado: Actualizado:

Norberta Reyes (Betty) tiene 26 años, pero su estado de salud la hace parecer una niña. Menguan su vida la falta de medicamentos para enfrentar la epilepsia y la parálisis cerebral, y la escasez de suplementos alimenticios. La madre, Elibertha Reyes, clama al Gobierno que reestablezca la asistencia.

El retiro de ese aporte estatal en forma de medicinas y de nutrientes, agrava la condición de salud de la joven y la precariedad económica de su progenitora, que desesperada pide ayuda para comprar los caros fármacos Kepra, Lamictal, Epival y Neuro VC.

Para las almas interesadas en solidarizarse, Elibertha pone a disposición el número de teléfono 809- 880 6992 y la cuenta de ahorros a su nombre 960-87 94 135, del Banco de Reservas.

La mujer confía en que su clamor será escuchado y llegará la cooperación que mejorará la existencia de su hija, puesto que su carencia la hace salir a las calles con la muchacha a solicitar colaboración.

Reitera su solicitud al Gobierno para que vuelva a entregarle las medicinas y los nutrientes que mantenían a Betty estable.