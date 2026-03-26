Magistrado Henry Molina expresó que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces

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El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, afirmó este jueves que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para la ciudadanía y el Estado, por lo que aseguró que la justicia solo puede ser legítima cuando cada actor asume su rol y actúa dentro de las reglas del debido proceso.

El magistrado Molina hizo este planteamiento durante la celebración de la XXXVII audiencia de Juramentación de Abogadas y Abogados, celebrada en la Sala Augusta por el Pleno del alto tribunal, realizada honor al jurista Juan Manuel Guerrero de Jesús.

Durante sus palabras, explicó a los nuevos profesionales del derecho que el proceso judicial es una de las construcciones más valiosas del Estado de derecho, en el cual cada actor cumple una función y necesaria: el juez decide, el Ministerio Público acusa y el abogado defiende.

“Este equilibrio institucional es una de las garantías más importantes de la justicia, porque impide que una sola voz se apropie del proceso. Permite que las decisiones judiciales surjan del contraste de argumentos, del examen de pruebas y del respeto a las reglas establecidas; pero ese equilibrio es frágil, funciona solo cuando cada actor comprende sus límites. De lo contrario, el proceso se convierte en un espacio de confrontación particular y no de solución de conflictos sociales”, manifestó Molina.

Asimismo, exhortó a los nuevos abogados ejercer con prudencia, para comprender que detrás de cada expediente hay personas reales, conflictos humanos y decisiones que pueden alterar sus vidas; con método, para actuar conforme a las reglas del derecho, a las pruebas y a las garantías del proceso; y carácter para resistir presiones, prejuicios o tentaciones que puedan apartarlos del deber jurídico y de la integridad.

“La justicia debe mantener el equilibrio de esas tres virtudes, porque su fortaleza no está en la severidad de sus decisiones, sino en la integridad de quienes las toman y la imparcialidad con que las aplican”, señaló Henry Molina.

En ese sentido, puntualizó que un sistema judicial no se debilita por falta de leyes, sino por falta de integridad, al tiempo de afirmar que la ética del abogado exige defender con firmeza, pero siempre dentro del respeto al proceso, a las reglas y a los demás actores que lo integran.

Honor a quien honor merece

Juan Manuel Guerrero de Jesús fue un destacado jurista, académico y profesor de Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), cuya trayectoria dejó una huella profunda en la judicatura, la academia y el ejercicio profesional del derecho en el país. Se consolidó como una autoridad obligada en el estudio y la enseñanza del Derecho Administrativo en República Dominicana.

El Juez presidente de la SCJ, Henry Molina, al referirse a Juan Manuel Guerrero de Jesús, dijo que fue un jurista completo, que recorrió el sistema de justicia en toda su complejidad, ejerciendo desde distintos roles: estudiante, defensor, miembro del Ministerio Público, profesor universitario, juez y abogado en ejercicio.

“Su trayectoria le permitió comprender algo esencial: la justicia no es obra de un solo actor, sino el resultado de un equilibrio institucional entre funciones distintas, responsabilidades diferenciadas y deberes éticos que se complementan”, manifestó Molina.

La juramentación

Durante la ceremonia, que contó con la presencia de familiares y allegados del homenajeado, fueron juramentados 1,254 abogadas y abogados, 686 mujeres y 568 hombres, destacando el rol creciente de la mujer en la comunidad jurídica.

En la modalidad presencial, participaron 306 profesionales (161 mujeres y 145 hombres), mientras que de manera virtual se juramentaron 948 nuevos abogados (525 mujeres y 423 hombres), consolidando la virtualidad como una herramienta de acceso y eficiencia institucional.

El acto se llevó a cabo en la Sala Augusta de la SCJ en modalidad presencial, y virtual, a través de plataformas digitales y transmitido en vivo a través del canal oficial YouTube de la institución.