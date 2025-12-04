Marchan por inclusión en Día de Discapacidad

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Con una eucaristía en la Catedral Primada de América, decenas de asistentes celebraron ayer el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Posteriormente, realizaron una marcha en reclamo por inclusión, igualdad de condiciones y mayor reconocimiento de sus derechos.

La misa fue presidida por el monseñor Benito Ángeles, quien emitió un mensaje centrado en la preservación de la dignidad humana, sea cual sea su condición, así como la compasión hacia los más vulnerables.

Durante el sermón hizo un llamado a la sociedad a no dar mayor importancia a las limitaciones físicas o cognitivas y, en su lugar, agradecer por las habilidades y talentos con los que cada persona ha tenido la dicha de ser bendecida.

“No nos fijemos en la discapacidad, sino en las habilidades que puede tener una persona con discapacidad y ahí puede entrar el sentido profundo de inclusión y de tomar en cuenta que son ciudadanos que pueden brindar su potencial de acuerdo a su propia realidad”, aconsejó.

Marcha por un país más inclusivo

Una vez concluida la misa, el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), junto a otras organizaciones como la Fundación para Personas con Discapacidad (Fundapedi RD), Organización Dominicana de Ciegos y Federación Nacional de Discapacidad Dominicana (Fenadid), partieron rumbo al Altar de la Patria, para depositar una ofrenda floral.

Mientras avanzaban, a coro repetían “Discapacidad no es enfermedad” y “Mayor inversión para la inclusión”, en reclamo de que se cumpla lo establecido en la ley.

Una vez en el Altar de la Patria, el discurso central estuvo a cargo de Ángel Espinal, director de Fenadid, quien resaltó que más del 15 % de la población nacional sufre algún tipo de discapacidad, una cifra que consideró alta en relación a las fallas existentes cuando se habla de inclusión.

“Por error se ha dicho que somos menos del 5 % de la población, pero no lo somos, ojalá fuéramos menos, pero no es la realidad. Hoy reivindicamos el derecho a ser ciudadanos de pleno de derecho y a vivir como cualquier otro ser humano”, compartió.

El director del Conadis, Benny Metz, reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano, de seguir creando políticas públicas que sensibilicen y ayuden a crear mejores condiciones para las personas con discapacidad.