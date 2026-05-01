Quién es Mario José Redondo Llenas

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Mario José Redondo Llenas es recordado como el autor material del asesinato de su primo José Rafael Llenas Aybar, ocurrido en mayo de 1996, un hecho que estremeció a la República Dominicana y que aún hoy se considera uno de los crímenes más atroces de la historia reciente.

Tenía apenas 19 años cuando cometió el asesinato, que dejó al país en estado de shock por la brutalidad con que fue ejecutado: 34 puñaladas, el cuerpo atado y abandonado en el Arroyo Lebrón.

Arroyo lebrónChaimy Soriano

Condenado a 30 años de prisión por asesinato premeditado, secuestro y asociación de malhechores, Redondo Llenas ha pasado gran parte de su vida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres. Su salida está prevista para el 5 de mayo de 2026, lo que ha reavivado el debate sobre la posibilidad de reinserción social de alguien que cometió un crimen de tal magnitud.

El asesinato de José Rafael Llenas Aybar, ocurrido en mayo de 1996, estremeció a la sociedad dominicana

El caso no solo fracturó a dos familias, sino que también abrió un debate nacional sobre la violencia juvenil, la psicopatía y la capacidad del sistema penitenciario para rehabilitar a criminales de alto perfil. La memoria colectiva lo recuerda como “el crimen del siglo”, y su nombre sigue siendo sinónimo de dolor y controversia.

El psiquiatra José Miguel Gómez, consultado sobre la posible reinserción de Redondo Llenas, señaló que la sociedad dominicana no está preparada para recibirlo. “Aunque haya cumplido su condena, el estigma social es demasiado fuerte.

Psiquiatra José Miguel GómezArlenis Castillo

Este caso no se olvida, y la carga emocional que dejó en el país hace que su reinserción sea prácticamente imposible”, afirmó. Gómez agregó que, desde el punto de vista clínico, la psicopatía plantea enormes desafíos para la rehabilitación, ya que se trata de un trastorno de personalidad con patrones persistentes que rara vez cambian.

Explica que aunque el sistema judicial cumplió con su rol al imponer y hacer cumplir la condena, la verdadera pregunta es si la sociedad puede aceptar de nuevo a alguien que cometió un crimen tan brutal. La salida de Redondo Llenas será, sin duda, un momento de tensión y reflexión sobre justicia, memoria y la capacidad de perdón.