Lo que este caso cambió para siempre en las familias dominicanas (y lo que aún duele)

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Han pasado 29 años desde el crimen que estremeció a la República Dominicana: el caso de las hermanas Llenas Aybar. Uno de los autores materiales del asesinato, Mario José Redondo Llenas, está próximo a obtener su libertad condicional, lo que ha reavivado el dolor y el debate en la sociedad dominicana.

El asesinato, ocurrido en 1996, fue cometido por dos jóvenes cercanos a la familia, lo que convirtió el caso en un símbolo de traición y violencia dentro de los círculos más íntimos. La brutalidad del crimen y la edad de las víctimas marcaron profundamente a las familias dominicanas, que desde entonces comenzaron a replantearse la confianza, la seguridad y la forma de proteger a sus hijos.

Lo que cambió para siempre fue la percepción de que la violencia podía surgir incluso en los espacios más seguros. Muchas familias reforzaron la vigilancia sobre sus hijos y se generó un debate nacional sobre justicia juvenil, responsabilidad penal y prevención de la violencia. El caso también influyó en reformas legales y en la manera en que los medios cubren los crímenes de alto impacto.

Lo que aún duele es la memoria de dos vidas truncadas en plena adolescencia y el impacto emocional que se extendió más allá de los círculos familiares, convirtiéndose en un trauma colectivo. La posibilidad de que uno de los responsables recupere la libertad revive las heridas y plantea preguntas sobre el equilibrio entre justicia, rehabilitación y memoria histórica.