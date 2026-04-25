Llenas Aybar
Lo que este caso cambió para siempre en las familias dominicanas (y lo que aún duele)
La posibilidad de que uno de los responsables recupere la libertad revive las heridas y plantea preguntas sobre el equilibrio entre justicia, rehabilitación y memoria histórica
Han pasado 29 años desde el crimen que estremeció a la República Dominicana: el caso de las hermanas Llenas Aybar. Uno de los autores materiales del asesinato, Mario José Redondo Llenas, está próximo a obtener su libertad condicional, lo que ha reavivado el dolor y el debate en la sociedad dominicana.
El asesinato, ocurrido en 1996, fue cometido por dos jóvenes cercanos a la familia, lo que convirtió el caso en un símbolo de traición y violencia dentro de los círculos más íntimos. La brutalidad del crimen y la edad de las víctimas marcaron profundamente a las familias dominicanas, que desde entonces comenzaron a replantearse la confianza, la seguridad y la forma de proteger a sus hijos.
Lo que cambió para siempre fue la percepción de que la violencia podía surgir incluso en los espacios más seguros. Muchas familias reforzaron la vigilancia sobre sus hijos y se generó un debate nacional sobre justicia juvenil, responsabilidad penal y prevención de la violencia. El caso también influyó en reformas legales y en la manera en que los medios cubren los crímenes de alto impacto.
El País
30 años después: el caso Llenas Aybar y la pregunta que aún divide al país
Lency Alcántara
Lo que aún duele es la memoria de dos vidas truncadas en plena adolescencia y el impacto emocional que se extendió más allá de los círculos familiares, convirtiéndose en un trauma colectivo. La posibilidad de que uno de los responsables recupere la libertad revive las heridas y plantea preguntas sobre el equilibrio entre justicia, rehabilitación y memoria histórica.