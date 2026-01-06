Santo Domingo 0ºC / 0ºC
La mata sigue pariendo frutos: Pedro Porfirio Urrutia sustituye a Luis Valdez Veras en la DGII

Abinader adelantó, además, que durante esta semana el país verá nuevas designaciones, rotaciones y ratificaciones de los funcionarios que integran el tren gubernamental.

¡La mata se sigue remeneando! El presidente Luis Abinader anunció, mediante el decreto 2-26, la designación de Pedro Porfirio Urrutia como nuevo director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en sustitución de Luis Valdez Veras.

El mandatario expresó que estos movimientos forman parte de una etapa de transformación del Gobierno, con la que espera avanzar hacia un mejor futuro y una mayor calidad de vida para todos los dominicanos.

Abinader adelantó, además, que durante esta semana el país verá nuevas designaciones, rotaciones y ratificaciones de los funcionarios que integran el tren gubernamental.

Los ajustes comenzaron ayer con dos nombramientos: el doctor Jorge Subero Isa, designado consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y el doctor Antoliano Peralta, quien deja esa posición para asumir como ministro de Justicia.

