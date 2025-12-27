Bomberos lucharon arduamente contra incendio en Ferretería San Miguel por materiales combustibles

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La gran cantidad de materiales inflamables (con componentes combustibles) provocaron que los bomberos se trabajaran más para lograr controlar en su totalidad el incendio que afectó varios pisos de la Ferretería San Miguel, en la avenida Independencia.

Así lo dejó saber el oficial del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Ángel Frómeta. "Este tipo de mercancías arden bastante debido a sus componentes", indicó. Dijo además que ya el siniestro "está controlado en un 100 %".

En ese sentido, el oficial indicó que se ha iniciado la labor de remoción de los escombros. Ademá, unas 20 personas en los alrededores de la ferretería fueron desplazadas por razones preventivas.

Frómeta Herasme indicó que una vez concluida esta fase, los equipos pasarán al proceso de investigación para determinar las causas que originaron el fuego.

El panorama estuvo marcado por una densa humareda negra, visible a varios metros del establecimiento, lo que generó alarma entre residentes y transeúntes del sector.

No se han reportado víctimas por el incendio.