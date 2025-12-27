Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El incendio registrado en la Ferretería San Miguel, ubicada en el kilómetro 7½ de la avenida Independencia, afectó "todos los pisos" de la edificación y provocó el "colapso" de una parte trasera de la estructura.

Así lo informó este sábado el general José Luis Frómeta Herasme, jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, quien explicó al periódico HOY que las labores en el lugar continúan debido a la gran cantidad de materiales involucrados en el siniestro.

"El incendio comenzó a las 5:20 de la tarde ayer y a las 11:00 (de la noche) fue controlado, pero todavía estamos en el lugar removiendo los escombros debido a la gran cantidad de materiales involucrados”, precisó el general.

Frómeta Herasme indicó que una vez concluida esta fase, los equipos pasarán al proceso de investigación para determinar las causas que originaron el fuego, las cuales aún se desconocen.

Se recuerda que el siniestro provocó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona durante la tarde y noche del viernes, mientras decenas de curiosos se congregaron en los alrededores para observar la magnitud del incendio.

El panorama estuvo marcado por una densa humareda negra, visible a varios metros del establecimiento, lo que generó alarma entre residentes y transeúntes del sector.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas producto del incendio.