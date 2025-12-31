Esta medianoche inicia Año Nuevo, 2025 da paso a 2026

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

¡Llegó el 31 de diciembre! El último día del año y de la Nochevieja. Víspera de Año Nuevo.

Hoy, en República Dominicana como muchos países, es conmemorada la última noche de 2025, la velada especial para despedir el viejo año y recibir el Año Nuevo, el tan esperado 2026.

Similar a la Nochebuena, los dominicanos vuelven a compartir en familia una cena de fin de año, una comida más ligera que la de Navidad, pero en una reunión que suele prolongarse hasta la madrugada.

Familias se encuentran para compartir y disfrutar la comida antes de la medianoche, cuando se da paso al momento de cambiar la fecha calendario: 31 de diciembre del 2025 por 1 de enero del 2026.

Las familias y amigos se reúnen para compartir una comida y dar la bienvenida al nuevo año, a menudo con un brindis y canción de despedida del año viejo y del nuevo tiempo, proclamando los deseos de mejores etapas.

La fe que se profesa se marca en la tradicional noche del 31 de diciembre, ya que la comida, vestimenta y festividades, tienen relación con lo religioso de cada familia.

La mayoría de la gente improvisa festejos en el hogar para esperar el denominado “cañonazo” de la medianoche, cuando suenan las 12:00. Otros dominicanos se suman a la tradición de recibir el Año Nuevo en las fiestas del Malecón de Santo Domingo y la avenida del Puerto.

En Santiago, la celebración de espera del 2026 ocurre en la explanada del Monumento a los Héroes de la Restauración. En tanto que, en Santo Domingo, desde hace días, se preparan los escenarios de las fiestas de fin de año en el Malecón, a donde se dan cita de cientos de ciudadanos para disfrutar las orquestas invitadas al evento popular, con cierre de calles y fuegos artificiales. En otras locaciones se incluye una cena para las familias de escasos recursos económicos.

A ritmo de merengue, bachata, salsa y otros géneros musicales, la gente baila la noche del viejo año y espera al nuevo.

En tanto, las autoridades de los organismos de socorro desarrollan el Operativo de Navidad Conciencia por la Vida 2025-2026, para preservar la integridad de los que deciden celebrar fuera de sus hogares.

Los que van a misa

Miles de dominicanos, previo a recibir el Año Nuevo, acuden a la última eucaristía católica, a las 6:00 de la tarde. Algunas comunidades evangélicas reciben en 2026 orando, en cultos, en sus respectos templos.