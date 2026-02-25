Médico epidemiólogo dice que es preocupante la venta de comida callejera sin ningún control sanitario

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

Un médico epidemiólogo dijo que es de gran preocupación el incremento de los puestos de venta de comida callejera en todos los pueblos del país, situación que se vincula con la pobreza y el desempleo, lo que lleva a la gente a ver como su posibilidad de sobrevivir es realizando ese tipo de trabajo.

El doctor Goldny Mills indicó que ante esta situación los controles sanitarios son prácticamente inexistentes, lo que hace que los consumidores se expongan a enfermar por las variedades de bacterias, por lo que entiende que la población que consume alimentos en las calles está expuesta a contraer bacterias como la salmonela, difteria, ameba, hepatitis A y otras.

Sostuvo que existen otras afecciones de las vías digestivas que pueden llevar a la persona a la muerte, las cuales se obtienen a través de alimentos callejeros. El galeno dijo que se trata de un problema social con matizaciones económicas de gente que vive de lo que vende en las calles, pero entiende que debe haber una salida para no proliferar tantas enfermedades.

Explicó que hay vendedores que se adiestran hoy en un puesto y al día siguiente ya no están, y que otras personas de diferentes nacionalidades ocupan ese lugar. El doctor Mills señaló que una de las mayores fuentes de contaminación son las frituras, los aceites recalentados y las variaciones de temperatura; además, puede haber contaminación a través de las frutas y el manejo de las ensaladas y las verduras.

El galeno recomienda a la ciudadanía acudir a esos puestos que estén limpios y tengan muchos clientes locales, ya que la mayor rotación de personas significa comidas más frescas; buscar alimentos bien cocidos y asegurarse de que las carnes, como el chicharrón y el pollo, estén calientes, y evitar consumir salsas especiales o productos lácteos que pasen horas a temperatura ambiente, así como buscar lugares donde haya buena higiene personal.

Exhortó también a desinfectarse las manos antes de ingerir los alimentos si se ha manipulado superficies y dinero, y con relación al tipo de bebidas, preferir las embotelladas o café que esté recién hecho y así evitar contraer enfermedades.