Cómo saber si la comida se dañó después de un apagón: señales claras y tiempos máximos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Pasadas más de cinco horas luego del apagón eléctrico que ha afectado a República Dominicana este lunes, comienza a surgir la duda de qué hacer con los alimentos guardados en el frigorífico y es necesario saber puntos clave como hacer un inventario o abrir lo mínimo posible la nevera.

El catedrático de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba (UCO), Antonio Valero, ha informado a EFE de cuáles son esos aspectos a tener en cuenta para intentar salvar la comida que las familias tenían guardadas en sus refrigeradores.

La comida de la nevera tras el apagón



NeveraFuente externa

Si la comida está refrigerada, hay que hacer un pequeño inventario con todos los alimentos y tratar de ordenar o clasificar aquellos que tienen una fecha de caducidad más corta o que son más perecederos de aquellos que son menos perecederos.

Los alimentos que no tengan fecha de caducidad o que sean más estables (por ejemplo, ciertos tipos de embutidos, quesos curados o productos envasados) no tendrían tanta preferencia a la hora de su consumo.

Una vez hecho ese listado, hay que tratar de consumir de manera preferente los alimentos que estén abiertos, bien directamente si son listos para el consumo o cocinarlos, si es posible.

La comida que tenga una fecha de caducidad próxima o cuyo envase pueda estar deteriorado; o comidas que ya están preparadas de días atrás y que están refrigeradas hay que consumirlas «de forma inmediata» y, si no, desecharla.

Los alimentos congelados



Mal olorFuente externa

Para los alimentos que estén congelados, «lo mejor», según este experto, es «mantener muchos alimentos» dentro del congelador y «sobre todo no abrirlo para que la temperatura no suba o suba lo menos posible».

«Los alimentos que están congelados podrían aguantar, dependiendo del tipo de alimento, unos 24-48 horas sin suministro de luz», según Valero.