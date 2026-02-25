Guía explicativa: en qué consiste el proyecto para Sabana Larga

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, presentó un proyecto de remozamiento y reorganización del tránsito para la avenida Sabana Larga, una de las principales vías comerciales del municipio.

La propuesta, denominada “Remozamiento y Urbanismo Táctico de la avenida Sabana Larga”, fue expuesta durante un encuentro con la prensa y empresarios en el Palacio Municipal Dr. José Francisco Peña Gómez.

¿Qué contempla la intervención?

De acuerdo con la explicación ofrecida por representantes de la firma AGP Limited, el proyecto incluye:

Ampliación y adecuación de aceras

Construcción de rampas para accesibilidad

Formalización de estacionamientos

Reorganización de cruces

Incorporación de mobiliario urbano

Aplicación de estrategias de urbanismo táctico para delimitar espacios entre peatones y vehículos

Según lo informado, la primera etapa abarcará aproximadamente un kilómetro lineal en el entorno de la avenida.

¿Cuál es el objetivo?

Dío Astacio presenta ambicioso proyecto de remozamiento y urbanismo táctico para la avenida Sabana Larga

El alcalde explicó que la iniciativa busca reorganizar el tránsito y priorizar la movilidad peatonal, incluyendo a personas con discapacidad, en un corredor donde convergen comercios, servicios y zonas residenciales.

Durante la presentación, Astacio señaló que la avenida Sabana Larga es un eje estratégico para el municipio, por lo que su intervención impactaría la dinámica comercial y la movilidad en Santo Domingo Este.

¿Qué dicen los residentes y comerciantes?

El Ayuntamiento informó que previo al anuncio se realizó una encuesta en el entorno de la avenida para medir la percepción ciudadana.

Según los datos ofrecidos por el cabildo:

72.97 % calificó como excelente la intervención para organizar el tránsito

13.51 % la valoró como buena

13.51 % como regular

En cuanto al remozamiento total de la vía:

65.79 % lo consideró excelente

26.32 % bueno

2.63 % expresó una valoración negativa

No se ofrecieron detalles sobre el tamaño de la muestra ni la metodología utilizada para el levantamiento.

Posibles impactos durante la ejecución

Las autoridades reconocieron que durante el proceso podrían producirse desvíos temporales, ajustes en rutas de transporte y mayor congestión en horas pico.

Sin embargo, sostienen que la intervención busca reducir tapones y accidentes, mejorar la accesibilidad y ordenar el espacio público a largo plazo.

¿Se extenderá a otras vías?

El alcalde indicó que el modelo podría aplicarse posteriormente en otras avenidas del municipio, como Venezuela y Charles de Gaulle.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre el presupuesto total de la obra ni la fecha exacta de inicio de los trabajos.