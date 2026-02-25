Mejora en el tránsito
Guía explicativa: en qué consiste el proyecto para Sabana Larga
El alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, presentó un proyecto de remozamiento y reorganización del tránsito para la avenida Sabana Larga, una de las principales vías comerciales del municipio.
La propuesta, denominada “Remozamiento y Urbanismo Táctico de la avenida Sabana Larga”, fue expuesta durante un encuentro con la prensa y empresarios en el Palacio Municipal Dr. José Francisco Peña Gómez.
¿Qué contempla la intervención?
De acuerdo con la explicación ofrecida por representantes de la firma AGP Limited, el proyecto incluye:
- Ampliación y adecuación de aceras
- Construcción de rampas para accesibilidad
- Formalización de estacionamientos
- Reorganización de cruces
- Incorporación de mobiliario urbano
- Aplicación de estrategias de urbanismo táctico para delimitar espacios entre peatones y vehículos
Según lo informado, la primera etapa abarcará aproximadamente un kilómetro lineal en el entorno de la avenida.
¿Cuál es el objetivo?
El alcalde explicó que la iniciativa busca reorganizar el tránsito y priorizar la movilidad peatonal, incluyendo a personas con discapacidad, en un corredor donde convergen comercios, servicios y zonas residenciales.
Durante la presentación, Astacio señaló que la avenida Sabana Larga es un eje estratégico para el municipio, por lo que su intervención impactaría la dinámica comercial y la movilidad en Santo Domingo Este.
¿Qué dicen los residentes y comerciantes?
El Ayuntamiento informó que previo al anuncio se realizó una encuesta en el entorno de la avenida para medir la percepción ciudadana.
Según los datos ofrecidos por el cabildo:
- 72.97 % calificó como excelente la intervención para organizar el tránsito
- 13.51 % la valoró como buena
- 13.51 % como regular
En cuanto al remozamiento total de la vía:
- 65.79 % lo consideró excelente
- 26.32 % bueno
- 2.63 % expresó una valoración negativa
No se ofrecieron detalles sobre el tamaño de la muestra ni la metodología utilizada para el levantamiento.
Posibles impactos durante la ejecución
Las autoridades reconocieron que durante el proceso podrían producirse desvíos temporales, ajustes en rutas de transporte y mayor congestión en horas pico.
Sin embargo, sostienen que la intervención busca reducir tapones y accidentes, mejorar la accesibilidad y ordenar el espacio público a largo plazo.
¿Se extenderá a otras vías?
El alcalde indicó que el modelo podría aplicarse posteriormente en otras avenidas del municipio, como Venezuela y Charles de Gaulle.
Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre el presupuesto total de la obra ni la fecha exacta de inicio de los trabajos.