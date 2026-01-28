Aumentan casos de influenza, virus sincicial y COVID-19 en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

. La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax emitió este miércoles una alerta a la población y a los profesionales de la salud ante el incremento de infecciones respiratorias en el país, provocado por la circulación simultánea de varios virus y bacterias.

Entre los agentes identificados figuran la influenza A y B, el virus sincicial respiratorio, la parainfluenza, casos leves de COVID-19 y bacterias atípicas. Los especialistas destacaron la presencia de la cepa influenza A (H3N2), que puede generar cuadros más graves en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Los neumólogos han observado coinfecciones virales y combinaciones virus-bacteria, que están ocasionando enfermedades más severas, prolongadas y con mayor riesgo de complicaciones. Los grupos más afectados son niños, adultos mayores, pacientes con comorbilidades, fumadores e inmunocomprometidos.

Ante este panorama, la sociedad médica exhortó a la ciudadanía a no subestimar los síntomas respiratorios, evitar la automedicación y acudir oportunamente al médico. También recomendó buscar atención inmediata ante signos de alarma y mantener al día la vacunación contra la influenza, especialmente en los grupos de riesgo.

Finalmente, la entidad llamó al personal de salud a reforzar las medidas de prevención y reiteró su compromiso con la protección de la salud respiratoria de la población dominicana.