Jet Set
Melba Grullón comparte la emotiva historia de amor entre su hija Alexandra y Eduardo Guarionex
A diez meses del colapso del techo de la discoteca Jet Set, Melba Grullón recuerda a su hija Alexandra y comparte emotiva historia de amor con el también fenecido Eduardo Guarionex.
Como ya se ha vuelto costumbre, Melba Grullón recuerda este jueves el fatídico día en que perdió a su hija, Alexandra Grullón y su nuero, Eduardo Guarionex Estrella, tras el colapso del techo de la que un día fue la discoteca más exclusiva de Santo Domingo: el Jet Set.
En esta ocasión, Melba ruega ante la Virgen de la Altagracia y cuenta la romántica, pero efímera historia de amor que los jóvenes compartieron.
“Quiero contarte cómo comenzó todo entre ellos, aquel 2 de julio de 2022, en Santiago. Alexandra insistió que fuéramos al festival Bocao que se celebraba en la PUCAMAIMA y en el cual ella estaba metida de lleno, organizándolo todo, como siempre. Estaba orgullosa de su trabajo y quería mostrarnos sus logros. Fue imposible decir que no, y me llevé a su abuela Petra conmigo”, inicia a narrar a través de su cuenta de Instagram.
Continua diciendo que en medio del disfrute, varios jóvenes santiagueros se acercaron y fueron presentándose por sus nombres, hasta que uno de ellos dijo “Eduardo Estrella”.
“Alexandra, Petra y yo nos miramos y ya todos conocen lo que sucedió después”, sostuvo.
Melba recuerda que ese mismo día de regreso a Santo Domingo, hicieron una parada en Bonao, donde se encontraron con Ruby Pérez, a cargo de quien está la fiesta la noche de la tragedia y quien también perdió la vida hace hoy precisamente, 10 meses.
“Ahora, Virgen de la Altagracia, estaré junto a ti este 21 como todos los años, con mis ruegos por Alejandro, Alexandra, Eduardo y también por mi país, venerada madre espiritual de todos los dominicanos”, concluyó Grullon.