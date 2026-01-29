“Cada día es una lucha sin saber nada de ti”: madre de Brianna Genao revive momentos junto a su hija

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Yésica González, madre de la niña Brianna Genao, de tres años, desaparecida desde el 31 de diciembre de 2025, volvió a conmover a través de sus redes sociales al compartir recuerdos de su hija acompañados de mensajes cargados de dolor y esperanza.

“Cada día es una lucha sin saber nada de ti, chiquita hermosa”, escribió González junto a una fotografía de la pequeña Brianna.

En otra publicación, compartió un video de la niña acompañado de una cita bíblica del Salmo 91:11: “Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos”, seguido de la frase “mi princesa”.

Las historias difundidas muestran a Brianna comiendo, bailando, riendo y posando frente a la cámara.

Desaparición de Brianna

Brianna Genao fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 de la tarde, en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Desde entonces, las autoridades mantienen activo un amplio operativo de búsqueda en el que participan organismos de socorro, instituciones de emergencia, familiares y miembros de la comunidad.

La semana pasada, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) continúa colaborando con las autoridades dominicanas en el proceso de investigación del caso.