Cuba a Trump: “La decisión es una, patria o muerte"

El Gobierno de Cuba afirmó ayer, viernes, que enfrentará la decisión de Washington de imponer aranceles a países que vendan o suministren petróleo a la isla con “firmeza” y aseguró que ante la presión económica de Estados Unidos “la decisión es una- patria o muerte".

En un extenso comunicado, un día después de la publicación de la orden ejecutiva de la Casa Blanca, el Gobierno insular aseguró que Estados Unidos “se confunde” por confiar en que “con la presión económica” hacia el país caribeño logrará que “Cuba caiga".

La Habana aseguró, sin embargo, que está dispuesta a mantener un diálogo “serio, responsable y basado en el derecho internacional, en la igualdad soberana, en el respeto mutuo” con Estados Unidos pero sin “injerencia en los asuntos internos".

De igual forma, recalcó que las nuevas medidas del presidente Donald Trump no van a “doblegar” la “determinación de defender la soberanía nacional".

Anteriormente, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, subrayó este viernes en X que “esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales".

Agregó que la decisión se ha tomado “bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos”, en referencia a los argumentos contenidos en la orden ejecutiva para declarar una “emergencia nacional” en EE.UU.

China condena.-

En tanto, China expresó este viernes su respaldo a Cuba y condenó las medidas adoptadas por Estados Unidos contra el suministro de petróleo a la isla, al considerar que vulneran la soberanía del país caribeño y privan a su población de su derecho al desarrollo.