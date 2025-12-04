Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) graduó ayer 20,000 jóvenes quienes culminaron con éxito el Programa de Inglés por Inmersión para la Competitividad 2025, una de las iniciativas formativas de mayor impacto social en la República Dominicana durante los últimos años.

El acto fue encabezado por el ministro del MESCyT, Franklin García Fermín, quien destacó el valor estratégico del programa para ampliar las oportunidades laborales y académicas de miles de jóvenes en todo el territorio nacional. Señaló como las graduaciones del Programa de Inglés de Inmersión han mostrado resultados contundentes, dado que, más del 70% de los egresados obtienen empleos en menos de un año, becas internacionales y nuevas posibilidades de emprendimiento. “Hoy celebramos su esfuerzo, su disciplina y su compromiso. Cada uno de ustedes es ejemplo de que cuando el Estado invierte en la juventud, el país entero avanza”, expresó.

De su lado, la directora de Lenguas Extrageras, Giseh Cuesta, sostuvo que, el Programa Inglés de Inmersión para la Competitividad continúa alineándose con los objetivos para una República Dominicana bilingüe, una promesa cumplida por el presidente, Luis Abinader. En el acto también estuvieron presentes autoridades académicas, profesores, y familiares de los graduandos 6