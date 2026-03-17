MESCyT aclara: no habrá fusión con MINERD, se plantea nueva Ley de Educación integral

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El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Rafael Santos Badía, aclaró este martes que no se contempla la fusión entre el Ministerio de Educación (MINERD) y el MESCyT, sino la creación de un nuevo sistema educativo en el marco de una profunda reforma.

El funcionario explicó que el proyecto existente no será retirado del Congreso Nacional, ya que forma parte del proceso legislativo en curso. No obstante, indicó que actualmente se trabaja en una nueva Ley de Educación orientada a transformar integralmente el sistema educativo dominicano.

Santos Badía precisó que no se ha descartado la posibilidad de establecer un solo Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, pero enfatizó que no solo se trata de fusionar instituciones existentes, sino de estructurar un nuevo modelo educativo.

En ese sentido, explicó que el nuevo enfoque contempla una visión integral de la educación, que abarque desde la primera infancia hasta la culminación de la formación académica.

“La educación será vista desde la puerta de entrada de un niño, desde los 45 días de nacido en un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), hasta la culminación de su proceso formativo”, expresó.

El ministro detalló que la reforma propone, en primer lugar, una educación para toda la vida y, en segundo lugar, la posibilidad de optar por una formación técnica o universitaria, aspectos que no estaban contemplados en el proyecto original.

Asimismo, reiteró que la iniciativa no ha sido abandonada, sino que será replanteada dentro de una reforma educativa más amplia.

El titular del MESCyT informó que la propuesta está siendo socializada a través de los medios de comunicación y adelantó que, a mediados de abril del presente año, se prevé someter el proyecto de Ley de Educación al Congreso Nacional, en conjunto con el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Administración Pública.

“Esperamos que este año podamos lograr primero la reforma legislativa y luego avanzar hacia la reforma curricular”, indicó.

Para tales fines, Santos Badía celebró un encuentro con la Asamblea de Rectores, en el que presentó los lineamientos de la iniciativa, con el propósito de continuar el proceso de concertación.

Asimismo, los rectores de las instituciones de educación superior (IES) expresaron su respaldo a la propuesta de transformación curricular de la escuela y de todo el sistema educativo dominicano, impulsada por el MESCyT como parte de las políticas públicas del presidente de la República, Luis Abinader.

Esta iniciativa busca construir una visión integral de la educación dominicana, articulando los distintos niveles del sistema, desde el nivel inicial hasta el doctorado, con el propósito de formar ciudadanos preparados para los retos del desarrollo económico, social y tecnológico del país.

Estudiantes dominicanos becados en el extranjero

En otra orden, Santos Badía se refirió a los estudiantes dominicanos becados en el extranjero, señalando que estos firman un compromiso con el MESCyT para regresar al país y aportar sus conocimientos durante un período determinado.

Explicó que el objetivo no es limitar sus oportunidades, sino garantizar que la inversión del Estado tenga un retorno en beneficio del desarrollo nacional.

“Lo que no puede ocurrir es que pasen de una maestría a otra sin regresar, porque el país realiza una inversión para formar recursos humanos que contribuyan al desarrollo de la nación”, afirmó.

En ese sentido, indicó que se trabaja para facilitar la reinserción laboral de los becarios, asegurando que puedan acceder a empleos de calidad que les permitan servir en el país.

“No estamos interesados en monetizar este proceso. Lo que buscamos es que regresen, trabajen por un tiempo y luego queden en libertad de decidir su futuro, incluso si desean volver al país donde realizaron sus estudios”, agregó.

El ministro destacó que las becas representan un esfuerzo significativo de la nación, financiado por los contribuyentes, por lo que es razonable que dicho esfuerzo se traduzca en beneficios y futuro para el pueblo dominicano.

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