Mescyt inicia convocatoria

El ministro de Educación Superior, Rafael Santos Badía, abrió ayer la convocatoria de Becas Nacionales 2026, con un marcado énfasis en las carreras Steam (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, por sus siglas en inglés), como parte de la estrategia gubernamental para responder a la demanda del mercado laboral.

La convocatoria estará abierta hasta el 8 de mayo en la plataforma oficial del Mescyt. Hay 49 universidades e institutos superiores en la plataforma del Mescyt, con una oferta de 357 carreras y 468 programas académicos.

Grado incluye Ingeniería Telemática, en Ciencias de la Computación, en Ciberseguridad Mecatrónica, Software y Agronómica, y licenciatura en Administración Turística y Hotelera.

En maestría Ciencias en Eficiencia Energética, Gestión e Innovación de Destinos Turísticos Sostenibles, Ingeniería Industrial, Ciencia de Datos y Análisis Avanzado, Odontología Legal y Forense, Agricultura de Precisión.