Meteorología pronostica lluvias moderadas a fuertes

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia la región noroeste, la Cordillera Central, valle del Cibao y la zona fronteriza.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las lluvias serán provocadas por la incidencia de una vaguada, en especial en la tarde y la noche.

Meteorología indicó que las provincias más afectadas serán Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Valverde, Puerto Plata, Santiago, San Juan, donde también pueden ocurrir inundaciones urbanas y rurales repentinas.

Temperaturas calurosas

Indomet prevé que las temperaturas estarán un poco calurosas, debido al viento cálido del sureste, pero que serán más bajas en la noche, sobre todo en las zonas de montañas y sus valles, donde podrían presentan nieblas o neblinas.

En el Gran Santo Domingo habrá nubes dispersas y ráfagas de viento, con posibles chubascos débiles en la madrugada.

La temperatura en la capital estará entre 20 °C y 22 °C, la mínima, y entre 29 °C y 31 °C, la máxima.

Meteorología señaló que persiste el oleaje peligroso y vientos moderados a fuertes en ambas costas.