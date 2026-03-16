Anticiclón
Ocurrirán chubascos en algunos pueblos
Indomet pronostica que en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo podrían registrarse chubascos en el día
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica que hoy un anticiclón disminuirá la incidencia de lluvia, por lo que solo se registrarán chubascos aislados en zonas costeras del sureste y suroeste del país.
Prevé que las temperaturas estarán agradables mayormente en la madrugada y la noche y en zonas de montañas y valles del interior, donde podrían ocurrir nieblas o neblinas nocturnas y matutinas.
Alerta sobre fuertes oleajes y viento en las costas Atlántica y Caribeña, por lo que se exhorta a los operadores de embarcaciones y bañistas adoptar medidas para evitar daños.
En el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo podrían registrarse chubascos en el día.
Para mañana martes se prevé incrementos nubosos generadores de chubascos locales sobre poblados del litoral costero Caribeño, en la mañana; mientras que en la tarde, en el suroeste y la Cordillera Central, continuarán habrá lluvias hasta la noche.