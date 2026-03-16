Ocurrirán chubascos en algunos pueblos

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica que hoy un anticiclón disminuirá la incidencia de lluvia, por lo que solo se registrarán chubascos aislados en zonas costeras del sureste y suroeste del país.

Prevé que las temperaturas estarán agradables mayormente en la madrugada y la noche y en zonas de montañas y valles del interior, donde podrían ocurrir nieblas o neblinas nocturnas y matutinas.

Alerta sobre fuertes oleajes y viento en las costas Atlántica y Caribeña, por lo que se exhorta a los operadores de embarcaciones y bañistas adoptar medidas para evitar daños.

En el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo podrían registrarse chubascos en el día.

Para mañana martes se prevé incrementos nubosos generadores de chubascos locales sobre poblados del litoral costero Caribeño, en la mañana; mientras que en la tarde, en el suroeste y la Cordillera Central, continuarán habrá lluvias hasta la noche.