No solo el Metro: también el Teleférico de Santo Domingo está fuera de servicio

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El Teleférico de Santo Domingo también resultó afectado este lunes por la falla general que impacta el sistema de transporte integrado, según informó la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT).

Aunque inicialmente la atención se centró en la paralización de las líneas 1 y 2 del Metro, la institución confirmó mediante un comunicado que el servicio del teleférico se encuentra igualmente suspendido, ampliando el alcance de la incidencia que afecta a miles de usuarios.

Fallas en el Metro

La EMT explicó que la interrupción responde a una falla general del sistema, sin ofrecer mayores detalles sobre las causas. Equipos técnicos trabajan para restablecer tanto el Metro como el Teleférico en el menor tiempo posible.

Mientras tanto, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales sobre la reanudación de los servicios.

La entidad también pidió disculpas por los inconvenientes ocasionados, en medio de una situación que impacta significativamente la movilidad en el Gran Santo Domingo, especialmente para los usuarios que dependen del Teleférico como principal medio de transporte en zonas vulnerables.