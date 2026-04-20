Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Falla eléctrica

Líneas 1 y 2 Metro de Santo Domingo fuera de servicio; ¿qué está pasando?

Se recomienda a los usuarios tomar vías y medios de transporte alternativos.

Metro de Santo Domingo

Metro de Santo Domingo

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informa a la ciudadanía que las Líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo se encuentran temporalmente fuera de servicio debido a una falla eléctrica.

Se recomienda a los usuarios tomar vías y medios de transporte alternativos mientras las autoridades correspondientes trabajan en la pronta solución de la situación.

Según el comunicado de prensa, los agentes se mantienen en las principales intersecciones brindando asistencia y viabilizando el tránsito para reducir el impacto en la movilidad.

"Agradecemos la comprensión de la ciudadanía y exhortamos a mantenerse atentos a las informaciones oficiales", finaliza el comunicado. 

Comunicado que luego mandó el Metro

Comunicado que luego mandó el Metro

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking