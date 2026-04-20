Líneas 1 y 2 Metro de Santo Domingo fuera de servicio; ¿qué está pasando?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informa a la ciudadanía que las Líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo se encuentran temporalmente fuera de servicio debido a una falla eléctrica.

Se recomienda a los usuarios tomar vías y medios de transporte alternativos mientras las autoridades correspondientes trabajan en la pronta solución de la situación.

Según el comunicado de prensa, los agentes se mantienen en las principales intersecciones brindando asistencia y viabilizando el tránsito para reducir el impacto en la movilidad.

"Agradecemos la comprensión de la ciudadanía y exhortamos a mantenerse atentos a las informaciones oficiales", finaliza el comunicado.