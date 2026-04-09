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Aferrado al pequeño ataúd, el padre de la niña Nashla María Alcántara la lloraba desconsoladamente la tarde de este miércoles, tras su muerte al colapsar una pared en el sector Villa Verde de Manoguayabo, producto de las intensas lluvias registradas en gran parte del país.

“¡Ay, Dios mío, mi amor, ¡es tu papi, que está aquí contigo! Ay, tía, mi hija. Y cómo no lloro yo a mi hija, ah, ah, ah”, se le escuchaba decir a Wilquin Alcántara Cabrera, padre de la pequeña de tan solo un año.

Narró, visiblemente destrozado, que lo embarga una profunda impotencia, pues su hija confió en él, pero no pudo salvarla.

“Yo no escuché cuando gritó y no pude hacer nada; mi hija confió en mí y no pude salvarla. Es una impotencia grandísima, porque no es fácil perder un hijo de la magnitud que la perdí, y me siento muy mal con eso, porque entendí de que yo no podía fallar a mi familia”, expresó el progenitor.

“Mi amor, es tu papi que está aquí contigo”: el llanto desgarrador del padre de niña fallecida en SDO

Asimismo, Wilquin indicó que su esposa también sufrió la pérdida de un embarazo tras el desprendimiento de la pared.

“Mi esposa también estaba embarazada y no sabíamos, pero yo sospechaba porque a ella le daban antojos que no había en la casa y no le decía nada, hasta que esta mañana, en el Hospital Dr. Vinicio Calventi, me dijeron que perdió una barriga, mi hija también, ya ustedes pueden saber, dos golpes, tres golpes para un solo ser humano como yo”, pronunció.

Sin embargo, pese al dolor, el hombre agradeció a Dios que su cónyuge continúe con vida.

Mientras que otros presentes en el velatorio la recordaron como una niña alegre e indefensa, cuya muerte ha dejado un vacío irreparable en la comunidad.