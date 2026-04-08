Niña de menos de dos años fue aplastada por pared, su madre también resultó herida

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Una niña de un año y siete meses, identificada como Nasla María Alcántara, falleció este miércoles en el sector Villa Verde, kilómetro 14 de la autopista Duarte, luego de que una pared de su vivienda colapsara y le cayera encima.

La madre de la menor, Ana Cristina del Monte, resultó con múltiples traumas en la columna vertebral y fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Vinicio Calventi, donde permanece ingresada bajo observación médica.

El director del centro, doctor José Alfaro, informó que la paciente se encuentra estable dentro de su cuadro clínico y recibe las atenciones correspondientes.

Cañada Las 800

La información fue confirmada la mañana de este miércoles por el director del COE, Juan Manuel Méndez.

La otra fallecida

Respecto a la mujer embarazada que también murió en el centro medico, el director explica que la causa no se la relaciona con las inundaciones, sino con complicaciones en el proceso de gestación.