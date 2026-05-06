Sanción
Micro y pequeñas empresas tienen seis meses más para implementar la facturación electrónica
La medida está orientada a facilitar la transición de este segmento de contribuyentes hacia el sistema de comprobantes electrónicos.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que ha dispuesto una prórroga administrativa de carácter excepcional y generalizada por un período de seis meses, a partir del 15 de mayo del 2026, para que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y contribuyentes no clasificados completen la implementación de la Facturación Electrónica.
La institución precisó que esta extensión aplicará automáticamente, sin necesidad de realizar una solicitud.
Cumplimiento y sanciones
La entidad advirtió que, una vez vencido el plazo de la prórroga otorgada, los contribuyentes que no hayan implementado la facturación electrónica, incurrirán en infracciones tributarias, sujetas a las sanciones establecida en la Ley 32-23 de Facturación Electrónica.
Beneficios de la Facturación Electrónica
Entre las principales ventajas de implementar este sistema, la institución destacó:
- Facilita el cumplimiento tributario.
- Estandariza las relaciones entre empresas.
- Reduce los costos asociados a papel, impresión y almacenamiento.
- Fortalece la validez del crédito fiscal.
- Disminuye la pérdida de documentos.
- Mejora la eficiencia y automatización de los procesos administrativos.
La DGII reiteró su compromiso de continuar apoyando a los contribuyentes en la transición hacia la Facturación Electrónica, como parte de los esfuerzos por modernizar el sistema tributario nacional.