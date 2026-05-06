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Sanción

Micro y pequeñas empresas tienen seis meses más para implementar la facturación electrónica

La medida está orientada a facilitar la transición de este segmento de contribuyentes hacia el sistema de comprobantes electrónicos.

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que ha dispuesto una prórroga administrativa de carácter excepcional y generalizada por un período de seis meses, a partir del 15 de mayo del 2026, para que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y contribuyentes no clasificados completen la implementación de la Facturación Electrónica.

La institución precisó que esta extensión aplicará automáticamente, sin necesidad de realizar una solicitud.

Cumplimiento y sanciones

La entidad advirtió que, una vez vencido el plazo de la prórroga otorgada, los contribuyentes que no hayan implementado la facturación electrónica, incurrirán en infracciones tributarias, sujetas a las sanciones establecida en la Ley 32-23 de Facturación Electrónica.

Beneficios de la Facturación Electrónica

Entre las principales ventajas de implementar este sistema, la institución destacó:

  • Facilita el cumplimiento tributario.
  • Estandariza las relaciones entre empresas.
  • Reduce los costos asociados a papel, impresión y almacenamiento.
  • Fortalece la validez del crédito fiscal.
  • Disminuye la pérdida de documentos.
  • Mejora la eficiencia y automatización de los procesos administrativos.

La DGII reiteró su compromiso de continuar apoyando a los contribuyentes en la transición hacia la Facturación Electrónica, como parte de los esfuerzos por modernizar el sistema tributario nacional.

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