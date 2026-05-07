Florece 2026: Un encuentro para sanar y empoderar a la mujer con el corazón en manos

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En medio del ritmo acelerado de la rutina, en un tiempo donde las cargas emocionales y personales desafían constantemente a la mujer, nace una nueva edición de FLORECE 2026, un encuentro que promete ser mucho más que una conferencia: una experiencia de transformación integral.

Bajo el lema “Con todo tu corazón y toda tu mente”, este evento invita a las mujeres a detenerse, reconectar con su esencia y permitir que todo lo que Dios ha depositado en ellas florezca en su propósito.

En esta ocasión, el encuentro se llevará a cabo en Escenario 360 (Galería 360), el sábado 16 de mayo a las 6:00 de la tarde, y estará dirigido a mujeres de diversas áreas, en un entorno diseñado para fomentar la conexión profunda, el crecimiento espiritual y la renovación emocional.

FLORECE 2026 se enfoca este año en fortalecer el origen de la vida interior: el corazón. A través de espacios cuidadosamente diseñados, las participantes recibirán herramientas prácticas para cuidar, sanar y renovar la fuente desde donde brotan sus decisiones, relaciones y propósito.

Nuestras ponentes

Como parte central del evento, se contará con la participación de la pastora y conferencista internacional Teresa Paz, quien, desde su experiencia ministerial y personal, compartirá un mensaje enfocado en identidad, propósito y valor. Reconocida por su autenticidad y profundidad, ha impactado a miles de mujeres a nivel global, llevando un mensaje de restauración y crecimiento espiritual.

A su lado, se suma Marie Rodríguez de Valdez, una referente en liderazgo transformacional y desarrollo personal, con más de 25 años de trayectoria impactando vidas. Como speaker motivacional, mentora y coach certificada por Maxwell Leadership, ha dedicado su vida a empoderar a mujeres desde la fe, los valores y la acción.

Su historia está marcada por un profundo encuentro con Dios que dio dirección a su propósito, llevándola a acompañar a cientos de mujeres en procesos de restauración y crecimiento espiritual. Es autora del devocional “Oro por mi Esposo”. Marie llega a FLORECE 2026 para impartir un mensaje que inspira, confronta y transforma desde lo más profundo del corazón.

Junto a ellas, estará Glenis Morillo, facilitadora experiencial y mentora, reconocida por crear espacios íntimos de conexión emocional. Su intervención, caracterizada por dinámicas vivenciales, permitirá a las asistentes experimentar un proceso de introspección y sanidad desde lo más profundo de su ser.

FLORECE no es solo un evento, sino un espacio intencional para mujeres que desean crecer, sanar y avanzar con claridad en su propósito, en un ambiente seguro, auténtico y espiritualmente enriquecedor.

El cupo es limitado, reserva el tuyo. Para más información, está disponible el número: (809) 566-4651.

Las interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/1IQSl4dh2DymhrxT427G_MPcmYhv6BTBn5O-P1TM-zn0/viewform?edit_requested=true