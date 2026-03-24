Francisco Javier Taveras
Migraña es más que un fuerte dolor de cabeza
Suele comenzar en la adolescencia y alcanzar su mayor impacto en la adultez temprana, justo en los años más productivos de la vida. Personas tardan en obtener un diagnóstico
La migraña no es un simple dolor de cabeza, es un trastorno neurológico crónico y primario, reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la segunda causa de discapacidad global y la primera en mujeres jóvenes. Afecta a más de mil millones de personas en el mundo y suele estar subestimada y mal diagnosticada. El doctor Francisco Javier Taveras, neurólogo epileptólogo se refiere al tema e indica que se trata de un problema de salud pública. Por lo general, es una enfermedad que se diagnostica con frecuencia en forma errada y con tratamientos inadecuados. Es una enfermedad con predisposición genética y mecanismos neurobiológicos complejos, asegura el especialista.
Síntomas
Durante las crisis suelen aparecer náuseas, vómitos, intolerancia a la luz (fotofobia). En algunos pacientes, especialmente en la migraña con aura, se manifiestan síntomas neurológicos transitorios como alteraciones visuales, sensoriales o del lenguaje que sirven como señal de alerta antes del dolor.
De acuerdo con la International Headache Society (ICHD-3) y la American Headache Society, la migraña se caracteriza por episodios recurrentes de dolor de cabeza de intensidad moderada a severa, generalmente unilateral y pulsátil, que puede durar entre 4 y 72 horas
Hoy se sabe que la migraña es una enfermedad con predisposición genética y mecanismos neurobiológicos complejos, que involucran la activación del sistema trigeminovascular, la liberación de sustancias como el CGRP (péptido relacionado con el gen de la calcitonina) y una alteración en las redes cerebrales encargadas de regular el dolor. Su impacto que trasciende el dolor, asegura el especialista.
Implicaciones
Vivir con migraña significa perder oportunidades laborales, sociales y familiares. Los estudios muestran que quienes la padecen pueden perder hasta 17 días de trabajo al año.
El sufrimiento emocional, como la ansiedad y el miedo al dolor, agrava aún más la discapacidad.
En República Dominicana y América Latina, miles de personas ven limitada su vida diaria por crisis de migraña mal diagnosticadas o sin tratamiento adecuado. Sin embargo, existen nuevos trata tratamientos, la prevención se basaba en medicamentos diseñados originalmente para otras enfermedades, como la hipertensión o la depresión. El especialista asegura que la ciencia ofrece terapias innovadoras: los anticuerpos monoclonales y los llamados gepants, que han demostrado ser los más eficaces y seguros.
El País
Neurólogo advierte que migraña sigue invisible
Altagracia Ortiz
El especialista cita como una de las problemática de dicho trastorno, el acceso desigual, ya que a nivel mundial, solo una minoría de pacientes que necesita tratamiento preventivo lo recibe realmente.
Taveras asegura que ha mejorado el acceso a tratamientos efectivos e innovadores. Se requiere educar a la población sobre factores desencadenantes y hábitos saludables que pueden reducir las crisis. Aboga porque deje de seguir siendo invisible.