Migraña es más que un fuerte dolor de cabeza

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La migraña no es un simple dolor de cabeza, es un trastorno neurológico crónico y primario, reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la segunda causa de discapacidad global y la primera en mujeres jóvenes. Afecta a más de mil millones de personas en el mundo y suele estar subestimada y mal diagnosticada. El doctor Francisco Javier Taveras, neurólogo epileptólogo se refiere al tema e indica que se trata de un problema de salud pública. Por lo general, es una enfermedad que se diagnostica con frecuencia en forma errada y con tratamientos inadecuados. Es una enfermedad con predisposición genética y mecanismos neurobiológicos complejos, asegura el especialista.

Síntomas

Durante las crisis suelen aparecer náuseas, vómitos, intolerancia a la luz (fotofobia). En algunos pacientes, especialmente en la migraña con aura, se manifiestan síntomas neurológicos transitorios como alteraciones visuales, sensoriales o del lenguaje que sirven como señal de alerta antes del dolor.

De acuerdo con la International Headache Society (ICHD-3) y la American Headache Society, la migraña se caracteriza por episodios recurrentes de dolor de cabeza de intensidad moderada a severa, generalmente unilateral y pulsátil, que puede durar entre 4 y 72 horas

Hoy se sabe que la migraña es una enfermedad con predisposición genética y mecanismos neurobiológicos complejos, que involucran la activación del sistema trigeminovascular, la liberación de sustancias como el CGRP (péptido relacionado con el gen de la calcitonina) y una alteración en las redes cerebrales encargadas de regular el dolor. Su impacto que trasciende el dolor, asegura el especialista.

Implicaciones

Vivir con migraña significa perder oportunidades laborales, sociales y familiares. Los estudios muestran que quienes la padecen pueden perder hasta 17 días de trabajo al año.

El sufrimiento emocional, como la ansiedad y el miedo al dolor, agrava aún más la discapacidad.

En República Dominicana y América Latina, miles de personas ven limitada su vida diaria por crisis de migraña mal diagnosticadas o sin tratamiento adecuado. Sin embargo, existen nuevos trata tratamientos, la prevención se basaba en medicamentos diseñados originalmente para otras enfermedades, como la hipertensión o la depresión. El especialista asegura que la ciencia ofrece terapias innovadoras: los anticuerpos monoclonales y los llamados gepants, que han demostrado ser los más eficaces y seguros.

El especialista cita como una de las problemática de dicho trastorno, el acceso desigual, ya que a nivel mundial, solo una minoría de pacientes que necesita tratamiento preventivo lo recibe realmente.

Taveras asegura que ha mejorado el acceso a tratamientos efectivos e innovadores. Se requiere educar a la población sobre factores desencadenantes y hábitos saludables que pueden reducir las crisis. Aboga porque deje de seguir siendo invisible.